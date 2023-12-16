Несмотря на праздники украинские международники будут работать, готовятся важные внешнеполитические контакты до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 декабря, провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, которая длилась почти три часа. В видеообращении по итогам заседания он рассказал, что обсуждали "вопросы военных, ветеранов, бригад, фортификационных укреплений и производства оружия".

Президент Украины отмечает, что ведется работа над реализацией всех договоренностей с партнерами относительно новых производств оружия – совместных производств и общей ремонтной базы. "Задача - максимально усилить Украину, и каждый месяц должен добавлять сил нашей обороне", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что праздник Рождества уже близко. "И, хотя во многих странах политическая активность снижается, мы продолжаем работать максимально энергично со всеми партнерами, которые могут помочь сейчас, которые могут поддержать в перспективе. И готовим важные внешнеполитические контакты до конца года. Вся команда - наша команда, наших международников - работает 24/7", - сказал Зеленский.

Видео дня

Он поблагодарил всех, кто воюет ради Украины, и всех, кто обеспечивает нужный результат в каждой сфере.

Производство оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина не только получает оружие от западных партнеров, но и пытается сама пополнять запасы, чтобы бить по оккупантам.

Недавно президент Зеленский сообщил, что в Украине уже производят по шесть самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц и планируется увеличение производства.

Президент также сообщил о поставках критически важного оружия, которое предоставляют западные партнеры. В частности, продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами Украина получили как дефицитные ракеты к имеющимся системам ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы.

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