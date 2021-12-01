Для главы РФ идеально, когда жертва не подозревает, что на нее нападут, поделился глава Института экономического анализа.

Российский экономист, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов полагает, что президент Российской Федерации Владимир Путин сейчас не пойдет на вторжение в Украину.

Для главы РФ идеальной является ситуация, когда жертва не ожидает нападения, рассказал эксперт в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

Собеседник подчеркнул, что Путин хочет контролировать всю Украину, и это "влажные, сладкие" грезы, которые российский лидер никогда не скрывает.

Эксперт отметил, что в целом планы президента РФ Владимира Путина установить контроль над Украиной не изменились. По его словам, президент знает, что по этому вопросу украинцы имеют другое мнение.

Читайте такжеГенерал сказал, что будет "чрезвычайно мощным" ударом по Путину"…Он понимает возможные последствия, если идти на такие шаги. Идеальная ситуация для него – когда жертва не подозревает о нападении, когда не ожидает, как это было в марте 2014 года здесь. Или когда есть, с его точки зрения, удобный повод или многократное превосходство всех возможных сил над жертвой, как это было в 2008 году по отношению к Грузии", – заявил Илларионов.

Напомним, весной 2014-го Россия захватила украинский Крым, а потом начала дестабилизировать ситуацию на востоке нашей страны. РФ поддержала боевиков, которые захватили часть Донбасса и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также вторглись российские войска.

31 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники возле украинской границы.

Позже руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Россия стянула к границе украинского государства 92 тысячи военных и готовится к вторжению в конце января – в начале февраля следующего года.

Автор: Екатерина Присяжнюк