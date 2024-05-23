Там печатаются книги практически всех издательств страны.

Сегодня Россия ударила по харьковской типографии "Фактор-Друк", которая является одним из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе.

Об этом сообщается на странице украинского издательства Vivat в социальной сети Facebook. Они отметили, что в этой типографии печатаются книги не только Vivat, но и практически всех украинских издательств. "Есть погибшие и раненые. Трудно об этом писать без слез. Соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Первая леди Украины Елена Зеленская выразила соболезнования близким пострадавших от очередного российского преступления. "Сегодня враг попал в Харьковскую типографию, в которой печатают книги практически все издательства. Наши книги и культура действительно имеют стратегическое значение, но не должны становиться целями для терроризма", - написала она в микроблоге X.

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Обстрел Харькова 23 мая: детали атаки

Сегодня днем стало известно, что российская захватническая армия нанесла 15 ударов по городу. Сообщалось, что под атакой оказалась транспортная инфраструктура, подразделение коммунального предприятия и типография, там возник пожар.

По последним данным спасателей, количество пострадавших в результате обстрела города возросло до 20. В ОВА сообщали о гибели семи работников типографии, всего в момент атаки там работали около 50 человек.

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