Business Insider: Врач из США объяснил, что будет в случае открытия школ в сентябре

По мнению американского медика, обучение в обычном режиме продлится считанные месяцы.

Открытие школ на фоне пандемии коронавируса было темой споров между политиками, педагогами, родителями и учениками. Указывая на "совпадение во времени" с сезонным гриппом и повышения контактов с вирусом, врач из США, который ранее давал советы чиновникам по организации безопасного для здоровья обучения, озвучил свой прогноз, чего ждать в случае открытия школ в сентябре.

По его словам, учебный процесс в обычном режиме продлится только до конца октября, если школы не будут соблюдать жесткие меры безопасности. Об этом пишет Business Insider.

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Врач и бывший председатель медицинской информационной службы в самой службе здравоохранения США New York City Health and Hospitals Мэтт Ламберт сказал изданию, что поддерживает "очень продуманные попытки восстановить работу школ". Но, по его мнению, пока федеральные власти до сих пор не предоставили никаких установок по учебному процессу.

"Для местных школ, если они хотят открыться, используя практические техники по одеванию масок и соблюденюе социального дистанцирования, а также внесению изменений для учащихся, думаю, здесь есть, что попробовать", - сказал Ламберт.

"Но коронавирус сейчас более распространен, чем когда-либо", - добавил он.

"Если мы начнем открывать школы, даже применяя самые лучшие модели, которые мы только способны придумать, передача вируса неизбежна. Дети могут вступить в контакт с ним. Они могут переносины его. Может и существуют разные уровни передачи среди детей по сравнению со взрослыми. Но они точно могут распространять вирус", - пояснил Ламберт.

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По его мнению, учитывая природу распространения коронавируса, ученики "неизбежно" заразят "хронически больного учителя или старших членов семьи дома, и последствия этого могут быть плохие". В США в государственная школьная система в Чикаго уже объявила, что в сентябре уроки будут проводиться только онлайн.

"Когда грипп появится где-то примерно в октябре, это создаст проблему сплетения с коронавирусом. Потому что пациенты не приходят с жалобами вроде" У меня коронавирус" или "У меня грипп". Они говорят: "У меня температура, кашель или одышка"", - пояснил Ламберт.

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