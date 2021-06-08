Уэйн Казенс признал, что изнасиловал и похитил Сару Эверард.

Полицейский Уэйн Казенс, которого ранее задержали по подозрению в убийстве британки Сары Эверард, признал свою вину.

Об этом сообщает BBC.

По их данным, мужчина признал, что похитил и изнасиловал 33-летнюю Сару Эверард, тело которой было найдено через неделю после того, как она пропала без вести по дороге домой.

"Появившись в Олд-Бейли по видеосвязи, Уэйн Кузенс из Deal признал себя виновным как в похищении, так и в изнасиловании. Суд говорит, что он также принял на себя ответственность за убийство госпожи Эверард, но не сделал заявления по обвинению в убийстве", - говорится в сообщении.

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Убийство Сары Эверард: что произошло

3 марта 33-летняя Сара Эверарди шла от одного района на юге Лондона (Клэпхэм) к другому (Брикстон). Но девушка так и не добралась домой.

12 марта правоохранители арестовали двух человек (мужчину и женщину) по подозрению в похищении девушки. В тот же день в графстве Кент нашли тело Сары Эверард.

13 марта подозреваемый в похищении Сары Эверард, 46-летний полицейский Уэйн Казенс впервые появился в зале суда. Он служил в рядах полиции с 2018 года - в частности, охранял здания парламента и посольств в Лондоне.

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Автор: Денис Прядко