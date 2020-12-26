В ноябре Сноуден попросил власти России дать ему гражданство в связи с беременностью жены.

У бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, которого американские правоохранители обвиняют в шпионаже, родился сын. Сейчас американец проживает в России.

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Об этом стало известно из опубликованного в Twitter сообщения его жены Линдси Миллс.

"Счастливый рождественский малыш", - подписала она снимок. На фото женщина позирует в объятиях мужа, держа на руках ребенка. Лицо сына от общественности заклеили "смайликом".

В ноябре Сноуден попросил власти России дать ему гражданство в связи с беременностью жены.

Кто такой Эдвард Сноуден

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб.

В связи с этим в США 14 июня 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он был объявлен американскими властями в международный розыск.

Вскоре Сноуден бежал из США вначале в Гонконг, затем в Россию.

1 августа 2013 года получил временное убежище в РФ, а год спустя – трехлетний вид на жительство, которую в 2017 году продлили до 2020 года, а в октябре 2020 года получил бессрочный вид на жительство.

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Автор: УНИАН