Министр обороны Великобритании Джон Гили назвал вероятный телефонный разговор Дональда Трампа и Путина "очень хорошим первым шагом".

Как пишет Sky News, он прокомментировал сообщение об этом разговоре во время выступления в Палате общин. Гили считает это ранним признаком того, что администрация нового президента Соединенных Штатов Америки продолжит поддержку Украины, а Трамп признает, что это в интересах его страны:

"Если такие страны, как Россия, могут перекраивать международные границы силой, это является сигналом, который подрывает безопасность всех наций".

Разговор Трампа с Путиным

Вчера The Washington Post сообщила, что на прошлой неделе политики провели телефонный разговор, в котором обсуждали войну России против Украины.

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По их данным, Трамп призвал кремлевского правителя воздержаться от эскалации, напомнив ему, что Америка имеет значительное военное присутствие в Европе. Также политик якобы дал Путину понять, что поддержит соглашение, согласно которому под оккупацией РФ может остаться часть украинских территорий.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что такого телефонного разговора не было. Он назвал сообщения западных СМИ "выдумкой".

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