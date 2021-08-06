Марве дважды арестовывали в Турции за распространение фото непристойного характера.

В Турции будут судить 23-летнюю блогершу Марве Таксин из Стамбула, которую обвинили в непристойном поведении из-за шуточной фотосессии в музее истории секса в Амстердаме.

Об этом сообщает BBC.

Фотографии из своей заграничной поездки она разместила в Instagram.

В январе девушка приехала с компанией друзей в Нидерланды, чтобы отпраздновать день рождения.

Во время посещения музея блогерша сфотографировалась на фоне представленных секс-игрушек, в том числе макаронов в виде пениса и "сексуальной открывалки для бутылок".

Через несколько месяцев Марве дважды арестовывали в Турции за распространение фото непристойного характера, что на ее Родине считается преступлением.

Теперь, говорит, ее вызвали в суд по статье 226 Уголовного кодекса Турции. По турецким законам, девушку могут оштрафовать или посадить в тюрьму до 3 лет. Своей 600-тысячной аудитории блогерша объяснила, что выложила фото в шутку.

После этого удалила ряд сообщений из соцсетей, чтобы не получать на них жалобы.

Посольство Турции в Лондоне не ответило на звонки журналистов.

В музее секса ответили, что считают ситуацию "абсолютно бессмысленной". Девушке уже отправили письмо с поддержкой.

Автор: Иван Бойко