Ранее Трамп уже не раз заявлял, что мир находится на грани новой глобальной войны.

Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке разразится крупная война и, возможно, Третья мировая война, если он не победит на выборах. Соответствующее заявление он сделал 26 июля во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет The Hill.

"Если мы победим, это будет очень просто. Все получится, и очень быстро. Если мы этого не сделаем, нас ждут крупные войны на Ближнем Востоке и, возможно, Третья мировая война. Сейчас вы ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо после Второй мировой. Вы никогда не были так близки, потому что нашей страной управляют некомпетентные люди", - заявил он.

Трамп сделал и другие мрачные прогнозы о том, что может случиться, если он не вернет себе Белый дом, в том числе заявил, что фондовый рынок рухнет.

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Издание напоминает, что ранее Трамп заявлял, что мир находится на грани новой глобальной войны из-за боевых действий на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС и вторжения России в Украину.

Напомним, ранее Байден и Трамп обменялись серьезными обвинениями из-за угрозы Третьей мировой войны.

Демократ утверждал, что республиканец способен привести американцев к мировому противостоянию. Он заявил, что Третья мировая может начаться, если Трамп одержит победу на выбора: "Если вы хотите Третью мировую войну, позвольте ему победить".

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