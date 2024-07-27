Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке разразится крупная война и, возможно, Третья мировая война, если он не победит на выборах. Соответствующее заявление он сделал 26 июля во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет The Hill.
"Если мы победим, это будет очень просто. Все получится, и очень быстро. Если мы этого не сделаем, нас ждут крупные войны на Ближнем Востоке и, возможно, Третья мировая война. Сейчас вы ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо после Второй мировой. Вы никогда не были так близки, потому что нашей страной управляют некомпетентные люди", - заявил он.
Трамп сделал и другие мрачные прогнозы о том, что может случиться, если он не вернет себе Белый дом, в том числе заявил, что фондовый рынок рухнет.
Издание напоминает, что ранее Трамп заявлял, что мир находится на грани новой глобальной войны из-за боевых действий на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС и вторжения России в Украину.
Напомним, ранее Байден и Трамп обменялись серьезными обвинениями из-за угрозы Третьей мировой войны.
Демократ утверждал, что республиканец способен привести американцев к мировому противостоянию. Он заявил, что Третья мировая может начаться, если Трамп одержит победу на выбора: "Если вы хотите Третью мировую войну, позвольте ему победить".