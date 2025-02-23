Он жестко раскритиковал президента за восхищение Путиным.

Последние заявления президента США Дональда Трампа об Украине вводят в заблуждение и свидетельствуют о том, что он не собирается привлекать Киев к переговорам с Россией.

Об этом в интервью ABC News заявил сенатор Соединенных Штатов Америки от штата Род-Айленд, член Демократической партии Джек Рид. Он раскритиковал как усиление союза с Российской Федерацией, так и недавние нападки Трампа на президента Украины Владимира Зеленского:

"По сути, это капитуляция президента Трампа перед россиянами. Это не государственный деятель или дипломат. Это просто человек, который восхищается Путиным, не верит в борьбу украинцев и стремится подлизаться к автократу".

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По мнению Рида, для прекращения войны необходимо было донести до россиян, что Вашингтон будет очень серьезно относиться к их действиям в Украине. Также Штаты должны были продолжать давить на Москву, а затем - вместе с Киевом пойти на переговоры. "И тогда под этим давлением, надеюсь, Путин решит, что цена слишком велика, чтобы продолжать эти усилия", - добавил он.

Трамп критикует Зеленского

Как известно, после переговоров между российской и американскими сторонами Дональд Трамп усилил критику в адрес президента Украины.

Он называл Зеленского "диктатором без выборов" и предполагал, что Украина частично ответственна за российское вторжение. Также американский президент заявил, что украинский лидер "не имеет козырей" для переговоров и ситуация с ним "утомляет".

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Трамп "очень расстроен" из-за Зеленского, поэтому такая реакция является "справедливой в какой-то степени". В то же время ряд несколько высокопоставленных республиканцев выразили несогласие с критикой Трампа в адрес Зеленского.

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