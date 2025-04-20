Канадский политик считает, что именно Трамп заставил канадцев отбросить все разногласия и начать отстаивать верховенство права и демократию.

Канадский депутат, член Новой демократической партии Чарли Ангус поблагодарил президента США Дональда Трампа за усилия для объединения канадцев и раскритиковал американского лидера за его политику. Об этом он сказал в подкасте MeidasTouch, пишет The Daily Beast.

"Дональд Трамп, я скажу это один раз и, возможно, никогда больше этого не скажу: я хочу поблагодарить вас. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы объединили Канаду. Нужен был такой злой самовлюбленный слизняк, как ты, чтобы заставить нас отбросить все наши разногласия - все наши региональные споры, все наши беспокойства друг другом - и понять, что мы на самом деле должны отстаивать что-то лучшее: отстаивать верховенство права, демократию, порядочность", - высказался Ангус.

Политик раскритиковал Трампа за его оппозицию к "равенству и инклюзии", подчеркнув, что Канада всегда будет страной справедливости, равенства и инклюзии и что канадцы всегда будут отстаивать верховенство права.

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Издание рассказало, что после заявлений Трампа о том, что Канада может стать "51-м штатом" США, многие живущие в США канадцы начали продавать свою собственность в Штатах и возвращаться домой, не желая жить в стране, лидер которой делает заявления об аннексии их страны.

Также, говорится в материале, премьер-министр Канады Марк Карни четко дал понять, что тарифы Трампа и хаос, который они создают на мировых рынках, испортили отношения Канады и США до предела невозврата.

Между тем, отмечается, Трамп отказался от своих предыдущих заявлений о захват Канады Соединенными Штатами, заявив журналистам на борту Air Force One в конце прошлого месяца, что США не нужны древесина и другие ресурсы из Канады, мол, он верит, что "будет золотой век Америки".

Отношения США и Канады: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, после того как Трамп ввел высокие тарифы на импорт в США, в МИД Канады заявили, что он продемонстрировал пренебрежение к главным торговым партнерам и навсегда испортил отношения с этой страной. "Мы знаем, что отношения никогда не будут прежними. Это мое послание европейцам: отношения с США никогда не будут прежними", - сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Также в ответ Канада ввела зеркальные пошлины против США, в частности против импорта автомобилей. Кроме того, правительство Канады ввело специальную систему ремиссии для автопроизводителей, которая призвана поощрить инвестиции в автопромышленность в самой Канаде, сохранить рабочие места и поддержать национальное производство.

Свою первую беседу с премьер-министром Канады Марком Карни, которая состоялась в конце марта, Трамп назвал "чрезвычайно продуктивной" и отметил, что соглашается с "со многими вещами". Он анонсировал свою встречу с Карни "сразу после предстоящих выборов в Канаде".

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