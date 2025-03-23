Британский премьер решил выступить в качестве посредника, чтобы смягчить конфликт.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался критически высказываться по поводу конфликта, который произошел между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете, несмотря на оказываемое на него давление. Об этом он рассказал в одном из последних интервью, передает The New York Times.

"В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень удачно, мы были под давлением, чтобы очень критически выступить с цветастыми прилагательными, чтобы описать то, что чувствовали другие", - сообщил Стармер.

Он добавил, что не поддался давлению и решил стать посредником для урегулирования этого конфликта, чтобы обе стороны смогли найти общий язык. Для этого британский премьер отправил советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Украину, после чего позвонил американскому лидеру, чтобы сообщить о прогрессе в Киеве и заложить основу для разговора между ним и президентом Украины.

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В издании отметили, что Стармер пытается выступить посредником не только в вопросе Украины, но и стремится не допустить раскола между ЕС и США на фоне уязвимости Европы перед российской агрессией.

По словам британского премьера, многие призывают Соединенное Королевство выбрать между США и Европой. Ссылаясь на деятельность бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля и первого послевоенного премьера-лейбориста Клемента Эттли, он заявил, что делать такой выбор сейчас было бы неразумно:

"Черчилль этого не сделал. Эттли этого не сделал. Я считаю, что было бы большой ошибкой выбирать сейчас".

Стармер также согласился с президентом США Дональдом Трампом относительно обороны Европы, отметив, что понимает, чего именно американский лидер пытается добиться.

"Я думаю, что президент Трамп прав, когда говорит, что европейские страны должны нести большее бремя коллективной самообороны Европы", - подчеркнул он.

Роль Стармера в переговорах по Украине

Как писал УНИАН, Кир Стармер выступил с инициативой сформировать "коалицию желающих", которая подразумевает отправку в Украину миротворческой миссии для поддержания мира. Он заверял, что Великобритания будет играть свою "полную роль" в любых мирных переговорах. Также он не исключал развертывания британских войск в стране.

Кроме того, Стармер призвал Европу усилить свою оборону и поддержку Украины. Он утверждал, что Владимир Путин несерьезно относится к миру. В связи с этим британский премьер призывал европейские страны не позволять российскому диктатору "играть в игры".

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