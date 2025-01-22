По мнению эксперта, маловероятно, что Трамп сможет выполнить свое обещание - закончить войну в Украине.

Во время своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп повторил риторику российского лидера Владимира Путина, который перед вторжением в Украину делал заявления о "подаренном" Крыме. Такое мнение высказала одесский аналитик Анна Шелест журналисту The New York Times.

Как отмечает автор публикации, он попросил Шелест пересмотреть трансляцию инаугурации Трампа, и рассказать, какое впечатление на нее произвела речь новоизбранного президента.

"Это было странно. Сбивает с толку его акцент на суверенитете. Кто угрожает суверенитету США? Особенно странно это слышать из Украины, где мы действительно боремся за свой суверенитет. Это как будто обесценивает нашу борьбу", - сказала она.

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Ее удивило, что Трамп не упомянул об Украине, хотя ранее обещал завершить российско-украинскую войну за 24 часа. Можно предположить, что он имел в виду Украину, когда жаловался на то, что администрация Байдена предоставила "неограниченное финансирование для защиты иностранных границ". По ее мнению, непреднамеренным следствием отказа упоминать Украину могло стать то, что Япония, Тайвань и военные подрядчики оказались в зоне внимания. "И Панама! Что сделала мирная Панама?" - подчеркнула она.

Аналитик также отмечает тот факт, что до вторжения в Украину похожие высказывания много лет звучали от кремлевского диктатора. Путин часто спекулировал мнимыми образами и иллюзорными угрозами суверенитету РФ, а на самом деле эта риторика стала прелюдией беспощадной войны. Подобные примеры история знала и раньше.

"Высказывания Трампа о Панамском канале, который он назвал "глупым подарком, который никогда не следует делать", напомнили заявления Путина о Крыме", - отметила Шелест. В частности, Путин неоднократно заявлял, что Крым "подарил" Украине в 1950-х годах председатель Бюро ЦК КПСС Никита Хрущев.

По мнению Шелест, Трамп действует быстрее своего кумира. Вряд ли он заговорил о суверенитете, как пообещал, что "США снова будут расти - увеличивать свое богатство и расширять территорию".

"Тоталитарные лидеры, которые стремятся удержаться у власти навсегда, начинают экспансионистские войны. Этот принцип тоталитаризма делает маловероятным, что Трамп сможет выполнить свое обещание закончить войну в Украине. Путину нужна эта война", - предполагает Шелест.

Кроме того, Путин хочет провести саммит с Трампом, который, видимо, запланирован в этом году. Вероятно, встреча с президентом США станет сигналом окончания международной изоляции, в которой Россия оказалась после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Саммит продемонстрирует всему миру, что Путин снова легитимный игрок на международной арене, а также даст диктатору то, чего он хочет: обсуждение судьбы Украины без участия самой Украины. Не зря за неделю до инаугурации Трампа некоторые высокопоставленные чиновники РФ сделали агрессивные заявления о том, что Украина не должна существовать.

Как отмечает Шелест, в течение почти трех лет Кремль или категорически отказывался вести переговоры о завершении войны, или выдвигал территориальные требования, которые значительно превышают площадь фактически оккупированных земель. Как считает аналитик, если переговоры и состоятся, Москва будет стремиться не к поиску устойчивого решения, а к максимизации собственной выгоды.

В то же время Шелест надеется, что Путин переоценит свои возможности и он уже к этому близок. В частности, в прошлом месяце российский олигарх и сторонник Путина сообщил The Financial Times, что Кремль рассмотрит мирный план Трампа исключительно ради формальности, а затем отвергнет его. Также ранее Путин давал понять, что не очень высокого мнения об умственных способностях Трампа.

"Он может попытаться унизить Трампа, поставить его на место", - предполагает эксперт.

Остановит ли Трамп Путина - мнение эксперта

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, не согласится на прекращение войны. По словам Волкера, Трамп позвонит Путину и скажет ему прекратить войну, но тот не согласится. По мнению Волкера, команда Трампа поймет, что должна продемонстрировать силу, проявить больше решимости.

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