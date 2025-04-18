Всемирно известная Джин Диксон при жизни заявляла, что в 2025 году Китай может вторгнуться в неожиданную страну.

Американский экстрасенс Джин Диксон, предсказавшая теракты 11 сентября 2001 года и убийство президента США Джона Ф. Кеннеди, оставила тревожное пророчество о 2025 году.

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Диксон была одной из самых известных ясновидящих США после того, как ряд её предсказаний оказался пугающе точным, пишет Daily Mail.

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Сначала она писала гороскопы для газет и журналов, а затем начала делать предсказания, используя хрустальный шар. Она получила известность благодаря своим пророчествам о крупных политических событиях и опубликовала семь книг, включая автобиографию с прогнозами на будущие годы.

В своих мемуарах 1971 года "Дар пророчества: феноменальная Джин Диксон", она предсказала террористическую атаку на небоскреб в Нью-Йорке, что многие сочли предвестием событий 11 сентября — атаки "Аль-Каиди" на Всемирный торговый центр (башни-близнецы). Однако её предсказания простирались далеко в будущее, включая события 2025 года.

В своей книге "Моя жизнь и пророчества" (1969), Джин предсказала, что в период с 2025 по 2037 год вспыхнет война между Китаем и Россией.

"В 2025 году Красный Китай достигнет экономической и политической стабильности, достаточной для того, чтобы двинуться вперёд и стать Великим Завоевателем. В этом году Красный Китай войдёт в Россию, захватит значительную часть северной территории РФ и не остановится, пока не дойдёт до Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании, остановившись на границе с Германией. Китай не станет вторгаться в Западную Европу, однако к тому времени Россия также расширит свою сферу влияния, включив в неё Ливию, Эфиопию, Иран и значительную часть Африки. Эта война завоеваний продлится с 2025 по 2037 годы" — написала она.

Другие предсказания Джин Диксон

Джин предсказала, что Ричард Никсон станет президентом США в 1968 году, но не доработает срок. Он действительно стал 37-м президентом и ушёл в отставку в 1974 году из-за угрозы импичмента после Уотергейтского скандала — он остаётся единственным президентом США, добровольно покинувшим пост.

Он был так впечатлён её пророчествами, что приглашал её в Овальный кабинет, чтобы выслушать предсказания. В 1972 году она предупредила его о возможном террористическом акте — вскоре произошел "Теракт на мюнхенской Олимпиаде". Считается, что именно из-за её предсказаний Никсон создал комитет по борьбе с терроризмом.

Она также предсказала крупную морскую катастрофу в 1989 году — тогда произошёл разлив нефти с танкера Exxon Valdez на Аляске, нанёсший серьёзный ущерб экологии региона.

В 1977 году она встретилась с Опрой Уинфри и предсказала ей огромную карьеру и миллионы поклонников — её шоу стало национальным хитом уже в 1986 году.

Диксон утверждала, что её видения были "от Бога", что принесло ей поддержку религиозных кругов. Однако не все её предсказания сбылись. Например:

Она ошибочно предсказывала победу СССР в отправке человека на Луну.

Говорила, что Третья мировая война начнётся в 1958 году.

Что лекарство от рака будет найдено в 1967 году.

Предрекала Второй Холокост в 1980-х.

Утверждала, что Рим снова станет крупнейшей империей в мире.

Ранее УНИАН сообщал, что баба Ванга тоже делала жуткое предсказание на 2025 год.

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