СМИ: Трамп обзывал Меркель "дурой" и хвастался своей гениальностью

Сразу два источника сравнили многочисленные разговоры главы Штатов с иностранными лидерами с недавними его «брифингами»: свободная форма, неуверенность и поток слов о вещах, полных фантазии.

В разговорах с мировыми лидерами президент США Дональд Трамп из-за неподготовленности к рассмотрению важных вопросов нередко переходил на обсуждение своей жизни и окружения. Он также критиковал главных союзников Америки, кое-кого из женщин-глав государств даже грубо оскорблял.

Об этом говорится в статье CNN.

Тем временем, по данным источников, во время телефонных разговоров с королевским наследником Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном Трамп часто хвастался своими «достижениями» в кресле президента.

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«Трамп постоянно хвастался собственным богатством, гениальностью, большими достижениями и идиотизмом своих предшественников», – пишет издание. Особенно неуспехам Буша-младшего и Обамы Трамп радовался во время разговоров с турецким президентом Эрдоганом, который звонил ему чаще всех, и главой Кремля Владимиром Путиным.

Кое-кто из Белого дома возмущался таким поведением американского президента, поскольку тон разговоров мог повредить международным отношениям США, рассказал один из собеседников.

Больше всего доставалось канцлеру Германии Ангеле Меркель, которую Трамп обозвал «дурой», и бывшему премьеру Великобритании Терезе Мэй, особенно в последний период ее председательства – во время подготовки страны к Brexit. Разговоры с последней охарактеризовали как «унизительные», из-за чего экс-премьер часто становилась взволнованной и нервозной.

При этом Меркель во время таких эмоциональных диалогов оставалась спокойной. По словам немецкого дипломата, два года назад, когда Меркель посещала Белый дом, Трамп продемонстрировал «очень сомнительное поведение... довольно агрессивное». Трамп обвинил немецкого канцлера в подыгрывании России и назвал ее «дурой».

Сразу два источника сравнили многочисленные разговоры главы Штатов с иностранными лидерами с недавними его «брифингами» прессе из-за пандемии: свободная форма, неуверенность и поток слов о вещах, полных фантазии, интуиции, догадок и мнений ведущих Fox News и дезинформации в соцсетях.

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