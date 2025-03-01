Президент США Дональд Трамп отказался отвечать журналистам, приказывал ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Белый дом после того, как их разговор в Овальном кабинете перерос в ссору, пишет CNN.
"Я не должен вам это говорить. Мне кажется, ты знаешь ответ на этот вопрос", - сказал Трамп журналисту, когда тот его спросил, сказал ли он Зеленскому уйти.
Ранее немецкое издание Bild сообщало, что запланированная пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена.
"После открытого обмена ударами в Белом доме Дональд Трамп досрочно выгнал президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома", - написало издание.
Другие заявления Трампа
Президент США рассказал, что во время встречи в Белом доме президент Украины не выглядел человеком, который хочет мира, поэтому переговоры с ним не возобновятся, пока он не скажет, что хочет мира.
Также американский лидер считает, что его встреча с президентом Украины "не была успешной".
По словам президента США, Зеленский "хочет вернуться прямо сейчас", но он не может на это согласиться в данный момент.