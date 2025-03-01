Журналист спросил президента США, приказывал ли он Зеленскому покинуть Белый дом.

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать журналистам, приказывал ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Белый дом после того, как их разговор в Овальном кабинете перерос в ссору, пишет CNN.

"Я не должен вам это говорить. Мне кажется, ты знаешь ответ на этот вопрос", - сказал Трамп журналисту, когда тот его спросил, сказал ли он Зеленскому уйти.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что запланированная пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена.

Видео дня

"После открытого обмена ударами в Белом доме Дональд Трамп досрочно выгнал президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома", - написало издание.

Другие заявления Трампа

Президент США рассказал, что во время встречи в Белом доме президент Украины не выглядел человеком, который хочет мира, поэтому переговоры с ним не возобновятся, пока он не скажет, что хочет мира.

Также американский лидер считает, что его встреча с президентом Украины "не была успешной".

По словам президента США, Зеленский "хочет вернуться прямо сейчас", но он не может на это согласиться в данный момент.

Вас также могут заинтересовать новости: