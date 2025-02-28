Скандал в Белом доме: Тимоти Снайдер объяснил ошибку Трампа

По его словам, порядочные люди благодарят Украину.

Американский историк и писатель Тимоти Снайдер, который с начала полномасштабной войны поддерживает Украину, раскритиковал поведение новой администрации Дональда Трампа.

Он написал в микроблоге X, что американский лидер и вице-президент Джей Ди Вэнс ведут себя так, будто проблема заключается в том, что Украина сопротивляется продолжающемуся вторжению Российской Федерации:

"Проблема в том, что продолжается российское вторжение. Если они хотят использовать американскую силу, чтобы остановить войну, примените ее к агрессору. Издевательство над жертвой не прекратит агрессивную войну".

Вас также могут заинтересовать новости: