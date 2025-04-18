В НАТО смягчили формулировки, чтобы новый законопроект был принят всеми 32 странами-членами.

В НАТО в новом законопроекте смягчают формулировки по климатическим и гендерным вопросам в качестве меры предосторожности, чтобы избежать ответных мер со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три осведомленных источника, говоривших на условиях анонимности.

Уточняется, что в новом законопроекте, разработанном комитатами и рабочими группами, смягчены формулировки, касающиеся климата, женщин и безопасности. По словам источников, использовались фразы, которые считаются "более приемлемыми" для США.

"Все видят позицию администрации Трампа. Никто не хочет делать ничего, что может им навредить", - сказал один из чиновников.

Видео дня

На такие меры в НАТО пошли на фоне того, что администрация Трампа выступила против усилий по разнообразию, равенству и инклюзивности, пытаясь заблокировать финансирование университетов и лишая федеральные программы, которые включают эти меры.

Еще один источник сообщил, что в формулировках НАТО "зеленые технологии" якобы были заменены на "инновационные технологии", а "климат" был обозначен как "оперативная среда".

Также чиновники избегают любых формулировок, связанных с "гендером" или "женщинами, миром и безопасностью", поскольку хотят, чтобы законопроект был принят всеми 32 странами-членами, включая США.

Ультиматумы Трампа для НАТО

Как писал УНИАН, в январе президент США Дональд Трамп поставил перед НАТО невозможное требование. По данным Business Insider, он заявил, что члены альянса должны выделять 5% своего ВВП на оборону. В Европе такое требование назвали неадекватным.

Также Трамп заявил, что не уверен в том, что США следует тратить деньги на НАТО. По его словам, пока Америка защищает союзников по альянсу, те не защищают Штаты.

По данным NBC News, такие требования Трампа свидетельствуют о том, что он хочет изменить формат участия США в НАТО, отказавшись от защиты союзников. Он обсудил с помощниками возможность калибровки участия в альянсе таким образом, чтобы отдавать предпочтение тем странам-членам, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: