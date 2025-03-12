У всех последних действий США есть только одна цель по отношению к Зеленскому.

Недавняя ссора в Овальном кабинете, устроенная украинскому президенту Владимиру Зеленскому, была метафорической, но цель была та же — сломить волю независимого лидера, пишет корреспондент The Times Роджер Бойес в материале.

Настоящим шоком для союзников США, по его словам, стало последующее развитие событий. Сначала США заблокировали военную помощь, затем прекратили обмен разведданными с Украиной. Зеленского, в свою очередь, умышленно "уменьшают" — дают понять, что он слишком многого возомнил, — а шансы на выживание его страны сознательно сокращают.

Сообщается, что это можно истолковать как часть трамповского плана по приведению России и Украины за стол переговоров, что в конечном счёте могло бы спасти жизни. Но настоящим долговременным ущербом, помимо поощрения агрессивной войны кремлевского диктатора Владимира Путина, становится подрыв системы обмена разведданными между союзниками, который делает мир безопаснее.

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В материале говорится, что разведка превращается в инструмент политики: доступ к информации и её распространение становятся предметом сделок, а порой и капризов. До снятия запрета это имело вполне реальные последствия для Украины.

Цель этого шага — показать Зеленскому, что неповиновение администрации США не останется без последствий. Американская разведка поставляет данные, необходимые для работы систем Himars и ракет ATACMS, которые без точных координат целей бесполезны. Спутники США могут засечь взлёт российских бомбардировщиков, а перехват внутренней коммуникации Минобороны РФ может раскрыть информацию о готовящихся атаках. Затем США отключили передачу спутниковых снимков. Украина знает расположение российских авиабаз, с которых наносятся удары, но не могла видеть, есть ли там готовящиеся к вылету самолёты. Иными словами, "Трамп воткнул палку в глаз Киеву", отмечает Бойес.

Он систематически меняет ситуацию на поле боя в пользу России. Если США начнут ограничивать поставки боеприпасов, Украина сможет какое-то время продержаться на европейских поставках, но придётся снизить интенсивность огня. Следующим шагом может стать отключение спутникового интернета Starlink, принадлежащего Илону Маску.

Защитники Трампа считают это уроком — способом снизить риск того, что стратегические решения США будут манипулироваться "лидером, вышедшим из-под их контроля". Текущая американская политика направлена на создание альтернативных сценариев: заставить Европу взять на себя финансирование защиты Украины (возможно, закупая американское оружие и затем передавая его Киеву) или спровоцировать поражение Украины, что приведёт к падению Зеленского и появлению новой, разделённой, но "благодарной" США Украины.

В "мире Трампа" эти два исхода могут рассматриваться одновременно — и оба как победы. "Так или иначе, не стоит рассчитывать на быстрое восстановление поставок разведданных и оружия. Флэшман захочет ещё немного помучить Зеленского", - отмечает журналист.

Другие новости об отношениях Украины и США

Ранее УНИАН сообщал, что Украина и США обсудили вопрос территориальных уступок. Также Рубио выразил надежду на положительный ответ России на предложение о 30-дневном прекращении огня. Он призвал Россию прекратить все военные действия, "чтобы люди перестали гибнуть, чтобы пули перестали летать".

Кроме того, Британия помогла Украине и США достичь договоренностей в Джидде. В течение последней недели европейские лидеры во главе с британским премьером Киром Стармером активно работали над тем, чтобы восстановить доверие между США и Украиной.

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