Некоторые ожидают, что второе президентство Трапма может стать "более разрушительным", чем его первый срок.

В США руководители оборонного сектора промышленности готовятся к возвращению избранного президента Дональда Трампа в Белый дом. Оно может стать "более разрушительным", чем его первый срок, когда Трамп продемонстрировал готовность пошатнуть статус-кво в этой сфере и лично вмешивался в решения по закупкам, пишет Financial Times.

Отмечается, что с момента победы Трампа на выборах в ноябре "акции большинства основных американских оборонных групп продемонстрировали более низкие показатели более широкого индекса S&P 500 на фоне неопределенности относительно того, что означает второй срок для расходов на оборону и программ вооружения".

В материале говорится, что появление компании Palantir, соучредителем которой является технологический миллиардер Питер Тиль, и производителя беспилотников Anduril, которые уже соревнуются за большую часть оборонного бюджета в 850 миллиардов долларов, "смутило инвесторов в традиционных подрядчиков".

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"Я думаю, что новая администрация, безусловно, заинтересована в поощрении новых участников для оборонной сферы", - сказала директор оборонной программы Center for a New American Security Стейси Петтиджон.

Издание напомнило, что недавно во время слушаний кандидат на должность министра обороны в команде Трампа Пит Хегсет отметил необходимость ускорить разработку оружия через конкуренцию и инновации.

Также он критиковал Пентагон за то, что тот стал "слишком замкнутым", пытаясь "заблокировать новые технологии". В то же время похвалил Кремниевую долину, которая впервые за много лет "продемонстрировала готовность, желание и способность применить свои лучшие технологии".

Все же, несмотря на непредсказуемость Трампа, отраслевые эксперты высказали свое видение ситуации в оборонной сфере США и, соответственно, Европы на ближайшее время.

Речь идет о возможных сокращениях некоторых крупных программ производства вооружений, особенно если Пентагон планирует выделить средства на новые типы оборонных технологий, сосредоточенных на искусственном интеллекте или программном обеспечении.

"F-35 Lockheed Martin - крупнейшая в мире оборонная программа - была самой большой мишенью прошлогодней критики Илона Маска по стелс-самолетам в публикациях в социальных сетях. Только на него приходится более 25 процентов продаж Lockheed", - отмечается в материале.

Так же вероятно сокращение производства подводных лодок типа "Вирджиния", сказал управляющий директор исследовательской группы Capital Alpha Partners Байрон Каллан.

Кроме того, на оборонную сферу США будет влиять и война в Украине. Она ускорила развитие беспилотных летательных аппаратов, в частности такими компаниями, как Palantir и Anduril.

Последняя вместе с General Atomics были выбраны в прошлом году ВВС США для создания и испытания прототипов дронов для следующего этапа программы боевой авиации, направленной на создание парка беспилотных летательных аппаратов, пишет издание. Компании были выбраны вместо Lockheed, Boeing и Northrop, и это считалось переломным моментом для отрасли.

Еще до войны в Украине, напоминает FT, Пентагон работал над диверсификацией своей промышленной базы. Два года назад он создал Офис стратегического капитала, который предоставляет частный капитал компаниям с технологическими инновациями, которые можно использовать для национальной безопасности.

"Ожидается, что при Трампе такие усилия ускорятся. Его номинант на вторую должность в Пентагоне, инвестор-миллиардер Стивен Файнберг, "происходит из сообщества Уолл-стрит, поэтому понимает [поддерживаемые венчурным капиталом группы оборонных технологий] и то, как они работают. Это должно способствовать привлечению новых возможностей от новых игроков", - сказала Синтия Кук, возглавляющая Группу оборонно-промышленных инициатив в Центре стратегических и международных исследований аналитического центра США.

Указывается на связи будущих чиновников из команды Трампа и технологических миллиардеров. В частности кандидат на вице-президента Джей Ди Вэнс имеет тесные связи с Тилем из Palantir. Издание пишет:

"Некоторые из крупных оборонных групп договорились о сотрудничестве с подрядчиками новых технологий, но, учитывая амбиции последних, эти отношения вполне могут перерасти в полномасштабную конкуренцию".

Председатель и исполнительный директор компании L3Harris Technologies, которая в прошлом году договорилась о стратегическом партнерстве с Palantir, Крис Кубасик написал письмо Маску и другим лидерам, предложив реформы для модернизации оборонной экосистемы Америки.

Он, в частности, отмечает, что американские системы закупок "медленные и бюрократические" и не обеспечивают "бойцов новыми возможностями со скоростью, которая соответствует угрозам, с которыми они сталкиваются".

Он просит облегчить стандарты отчетности и бухгалтерского учета для оборонных подрядчиков и создание "центрального контрактного подразделения" в офисе министра обороны для управления программами совместных закупок.

Отмечается, что многое из того, что произойдет с оборонным бюджетом, будет зависеть от Конгресса, контролируемого республиканцами. Но некоторые республиканцы в Конгрессе все еще настроены на оборонные расходы, не говоря уже о законодателях с традиционным оборонным производством в своих округах, которые не хотят подвергать риску рабочие места и региональную экономику.

Также в США "внимательно следят за реакцией Европы на новую администрацию Трампа". Отмечается, что экспорт военной продукции США в Европу может оказаться под угрозой, поскольку правительства сосредотачиваются на укреплении своей внутренней промышленной базы.

Исполнительный директор немецкого производителя радаров и датчиков Hensoldt Оливер Дёрре сказал Financial Times, что Европе следует подражать США, настаивая на большем количестве местных закупок.

Другие, однако, считают, что правительства и индустрия будут продолжать полагаться на американских игроков.

"В некоторых случаях Европа не имеет продукта, который поставляет США. Наиболее очевидным примером является истребитель-невидимка F-35", - сказала эксперт Шейла Кахьяоглу.

Впрочем, аналитики предупреждают, что дроны и автономные системы сегодня не заменят истребители, подводные лодки или корабли. Роберт Сталлард из Vertical Research Partners сказал:

"Военные не могут идти на неприемлемо высокий уровень риска. Илон может взорвать одну-две ракеты, но если американские военные проиграют войну, это смертельно".

Инаугурация Трампа: актуальные новости

УНИАН ранее сообщал, кто посетит инаугурацию Трампа. Традиционно инаугурации президентов США являются внутренним событием, но в этом году пригласили ряд мировых лидеров. Среди них - президент Аргентины Хавьер Милей, президент Сальвадора Наиб Букеле и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди были приглашены, но, вероятно, не прибудут.

Не приедет на инаугурацию Трампа и китайский лидер Си Цзиньпин. Люди, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что вместо Си на церемонии будет присутствовать высокопоставленный чиновник, который проведет переговоры с командой Трампа.

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