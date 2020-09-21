Лидер белорусской оппозиции продолжает требовать от властей освобождения политических узников, прекращения насилия со стороны правоохранительных органов и проведения свободных президентских выборов.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявляет, что протесты в Беларуси не являются геополитической революцией.

Об этом она сказала во время выступления на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция заседания проходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Белорусский бунт не является геополитической революцией. Он не является антироссийским или пророссийским. Он не является проевропейским или против Европейского Союза. Он является пробелорусской революцией. Наш протест исключительно мирный и ненасильственный", - заявила Тихановская.

Она отметила, что протесты в Беларуси - это пример для мира как бороться за свободу и демократию.

"Этим летом появилась новая Беларусь, которую мир раньше никогда не видел. Это открыло новую главу в нашей истории. Новая Беларусь будет опираться на верховенство права. В новой Беларуси мы не будем толерировать государственное насилие и фальсификацию выборов. Новая Беларусь - надежный партнер и страна, которую будут уважать в мире", - подчеркнула Тихановская.

Также она заявила, что ее стратегия победы не изменилась с избирательной кампании, и основывается на трех требованиях - освобождение политических узников, прекращение насилия со стороны правоохранительных органов и проведение свободных выборов.

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Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Виталий Саенко