Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявляет, что протесты в Беларуси не являются геополитической революцией.
Об этом она сказала во время выступления на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция заседания проходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.
"Белорусский бунт не является геополитической революцией. Он не является антироссийским или пророссийским. Он не является проевропейским или против Европейского Союза. Он является пробелорусской революцией. Наш протест исключительно мирный и ненасильственный", - заявила Тихановская.
Она отметила, что протесты в Беларуси - это пример для мира как бороться за свободу и демократию.
"Этим летом появилась новая Беларусь, которую мир раньше никогда не видел. Это открыло новую главу в нашей истории. Новая Беларусь будет опираться на верховенство права. В новой Беларуси мы не будем толерировать государственное насилие и фальсификацию выборов. Новая Беларусь - надежный партнер и страна, которую будут уважать в мире", - подчеркнула Тихановская.
Также она заявила, что ее стратегия победы не изменилась с избирательной кампании, и основывается на трех требованиях - освобождение политических узников, прекращение насилия со стороны правоохранительных органов и проведение свободных выборов.
Читайте такжеВ Минске в Марше справедливости приняли участие более 100 тысяч человек
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
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