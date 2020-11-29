В то же время она выразила желание встретиться с Путиным.

Лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пока не видит предпосылок для военного вторжения России на территорию ее страны.

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Соответствующее мнение она высказала в интервью «Радіо Свобода». В частности, Тихановская оценила вероятность сценария, по которому Москва военным путем поможет Лукашенко удержать власть в охваченной протестами стране.

"Я очень сомневаюсь в каком-то вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом речь не идет о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека – против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас - абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?"- спросила Тихановская.

В то же время Тихановская сейчас не видит активной поддержки режима Лукашенко со стороны Кремля и выразила желание встретиться с президентом РФ.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза от 2 октября о введении ограничительных мер против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента в Беларуси.

19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к внедрению третьего этапа санкций.

Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

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Автор: Дмитрий Захаров