Гендиректор компании Илон Маск объяснил такой шаг беспокойством относительно "общей ликвидности" Tesla.

Компания Tesla продала 75% своих запасов криптовалюти Bitcoin, повлекшее краткосрочное падение стоимости криптовалюты на 0,5%. Сейчас валюта восстанавливается.

Об этом пишет Reuters. Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 1,04% до 23 494,57 долларов после падения на 0,5% до 23 268,92 долларов.

Tesla продала 75% своих запасов Bitcoin за $936 млн. В конце 2021 года эти активы оценивались в $2 млрд.

Маск назвал причиной продажи беспокойство относительно "общей ликвидности компании. Как отмечает Reuters, миллиардера беспокоит неопределенность в отношении карантинных ограничений в Китае, что негативно сказывается на производстве Tesla в этой стране.

В то же время Tesla не продала ни одного dogecoin, криптовалюты на основе мемов, которую рекламировал Маск.

В первом квартале 2021 года Tesla купила Bitcoin на $1,5 млрд. До мая 2021 года компания принимала биткоины как платежное средство. Инвестиции компании в криптовалюту вызвали резкий рост спроса на нее. Однако, в течение 2021 года Tesla зафиксировала убытки в $101 млн от обесценивания этого актива.

Маск заявлял, что компания может возобновить прием Bitcoin, когда проведет надлежащую проверку количества возобновляемой энергии, необходимой для добычи валюты.

На этой неделе биткоин находился в режиме восстановления в соответствии с фондовым рынком, поскольку инвесторы, кажется, более оптимистично смотрят на способность Федеральной резервной системы США обуздать инфляцию, которая достигала высокого уровня.

Как ранее сообщал УНИАН, стоимость биткоина опустилась ниже отметки 25 тысяч долларов. Криптовалюта потеряла большую часть своей стоимости после того, как в ноябре прошлого года достигла рекордного уровня в 69 тысяч долларов.

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