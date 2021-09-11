Сегодня 20-я годовщина самых смертоносных терактов на территории США.

В день 20-й годовщины трагических терактов 11 сентября президент Джо Байден призвал американцев к единству.

В своем видеообращении он почтил память 2977 погибших, больишнство изх которых стали жертвами боевиков в башнях-близнецах в Нью-Йорке, пишет BBC.

Также президент США отдал дань уважения спасательным службам, работавшим на месте терактов.

"Мы чтим всех, кто рисковал и отдал свои жизни в минуты, часы, месяцы и годы после этого... Неважно, сколько времени прошло, эти церемонии возвращают всю боль, как будто ты услышал новости несколько секунд назад", - сказал Байден.

Он упомянул о "темных силах человеческой натуры - страхе, гневе, неприятии и насилии против американцев-мусульман", которые последовали за терактами. При этом Байден добавил, что величайшей силой США осталось единство, суть которого состоит не в одинаковых убеждениях, а в фундаментальном уважении и вере друг в друга.

"Мы находим силу в местах, где были сломлены, как писал Хемингуэй. Мы находим свет во тьме. Мы обретаем предназначение в восстановлении, обновлении и перестройке. Как мой друг сказал в сентябре, 20 лет назад, мы не должны бояться", - сказал Байден.

Памятные мероприятия в США 11 сентября

В субботу, 11 сентября 2021 года, в США пройдет серия памятных мероприятий. Джо Байден со своей супругой планируют посетить три места, пострадавшие от терактов: мемориал на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке (там находились башни-близнецы), здание Пентагона (куда врезался один из захваченных террористами самолетов), а также поле возле Шанксвилла в штате Пенсильвания, где разбился еще один самолет рейса 93 United Airlines.

Также сегодня шесть раз объявят минуту молчания - в соответствии с моментами, когда самолеты с небольшим перерывом врезались в башни Всемирного торгового центра, когда здания рухнули, а также когда было совершено нападение на Пентагон и произошло крушение рейса 93.

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США в Афганистане

Как отмечает BBC, памятные мероприятия проходят в трудное время для Байдена. Он столкнулся с резкой критикой из-за вывода американских военных из Афганистана, что положило конец присутствию США в этой стране. Военная операция США в Афганистане началась менее чем через месяц после терактов 11 сентября.

Издание напоминает, что Байден обещал, что США покинут Афганистан до годовщины терактов, и утверждал, что движению "Талибан" не сможет вернуть контроль над страной. Но вышло совсем иначе - после того как талибы захватили первый крупный город в Афганистане, у них ушло всего 10 дней на то, чтобы взять под контроль почти всю страну, включая Кабул.

Теракты 11 сентября: день, навсегда изменивший мир

11 сентября 2001 года весь мир потрясла серия ужасных терактов на территории США. Жертвами боевиков стали почти три тысячи человек, что является самой смертоносной атакой на территории США.

В тот день террористы захватили четыре самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра с разницей в 17 минут.

Через некоторое время башни за считанные секунды полностью разрушились.

Еще один самолет протаранил здание Пентагона недалеко от Вашингтона. После атаки на Пентагон Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приказывает всем коммерческим рейсам немедленно приземляться в ближайшем аэропорту.

Пассажиры и экипаж четвертого самолета пытались сопротивляться и вернуть себе контроль над управлением. Этот самолет не достиг цели, упав на поле в Пенсильвании.

В тот же день вечером Буш-младший заявил, что в Белом доме уверены, что за нападениями на США стоит лидер террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен.

Соединенные Штаты объявили войну мировому терроризму, которая продолжалась 20 лет. "Наша война с терроризмом начинается с "Аль-Каиды", но на ней не заканчивается. Она не закончится, пока все международные террористические группировки не будут найдены, остановлены и повержены", - заявил Буш, выступая перед Конгрессом 20 сентября 2001 года, передает BBC.

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Автор: Александр Топчий