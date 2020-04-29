Взрыв произошел в городе Африн, который контролируют поддерживаемые Турцией повстанцы.

В Сирии в результате взрыва заложенной в бензовоз бомбы погибли десятки людей.

Взрыв произошел в городе Африн, который контролируют поддерживаемые Турцией повстанцы, сообщает Радио Свобода.

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Сирийская обсерватория по правам человека, которая базируется в Великобритании, сообщила, что жертвами взрыва стали 27 человек, однако отметила, что число жертв может возрасти из-за обилия раненых в критическом состоянии.

По данным Министерства обороны Турции, в результате взрыва погибли 40 человек, в том числе 11 детей. 47 человек были ранены. Министерство возложило ответственность за нападение на возглавляемые курдами Отряды народной самообороны, организацию, которую в Турции считают террористической группировкой.

Анкара часто обвиняет курдскую организацию в таких атаках, в то время как повстанцы говорят, что они не устраивают нападения на гражданских лиц.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля турецкая армия начала военную операцию и обстреляла войска, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду с помощью артиллерии.