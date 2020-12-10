Его сообщение стало вирусным и растрогало сотни людей.

Американец Мэтт Гудман получил на свое 21-летие от отца, умершего шесть лет назад, десять долларов «на первое пиво».

Фотографию сюрприза от отца он опубликовал в своем Twitter-аккаунте, чем растрогал сотни людей, передает The Indian Express.

«Почти шесть лет назад, перед смертью, отец отдал моей сестре эту купюру, чтобы она передала ее мне в мой 21-й день рождения. Таким образом он смог купить мне мое первое пиво», - написал Гудман в Twitter.

Его сообщение стало вирусным и растрогало сотни людей.

«Надеюсь, у тебя сегодня все хорошо. Посылаю тебе свою любовь, хотя знаю, что ты уже окружен любовью отца», - написала одна из пользовательниц.

«Это так здорово! Мой отец умер, когда мне было 13. Я бы все отдала, чтобы просто выпить пива, посмотреть спортивный канал, поиграть в карты или просто поговорить с ним. Но я знаю, что теперь он в лучшем мире, и это делает меня счастливой», - отметила другая.

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Автор: УНИАН