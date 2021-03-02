Тихановская объявлена в розыск, суд в Беларуси разрешил взять ее под стражу.

Беларусские силовики намерены добиваться экстрадиции лидера оппозиции Светланы Тихановской, которая сейчас находится в Литве.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета республики.

Тихановскую и четырех ее доверенных лиц подозревают в подготовке массовых беспорядков и захвате зданий госорганов в Гомеле. Соратников оппозиционера уже задержали. Следком также опубликовал видео, на котором оппозиционеры якобы обсуждают свои планы.

"По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - сказано в сообщении.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификацию президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Позже санкции были продлены.

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Автор: Юрий Годован