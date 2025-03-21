Официальных комментариев российские власти пока не предоставляли.

В Курской области бушует масштабный пожар. В России заявляют об атаке на газоизмерительную станцию "Суджа".

"Огромный факел огня видно за десяток километров на границе с Сумской областью", – сообщает российский прокремлевский паблик Mash.

Отмечается, что ранее Россия использовала трубу для поставок газа в Европу.

Видео дня

"Через эту газоизмерительную станцию проходил крупнейший транзитный коридор поставок отечественного газа в ЕС. Диаметр газопровода – 1420 мм. 1 января заявка на транзит нашего газа оказалась нулевой, свидетельствовали данные оператора ГТС Украины. Тогда же истек контракт на транспортировку сырья. В мае 2022 года Киев прекратил прием газа для транзита через "Сохрановку". После этого "Суджа" осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжался транзит", – пишет телеграм-канал.

Официальных комментариев российские власти пока не предоставляли.

В сети уже распространяются кадры пожара на ГИС:

Газоизмерительная станция "Суджа"

До 1 января 2025 года, когда прекратился транзит российского газа через территорию Украины, ГИС "Суджа" была единственным объектом, через который российский газ заходил в Украину для транзита в Европу.

Есть еще один маршрут, по которому Россия может транспортировать газ в Европу – Турецкий поток.

Вас также могут заинтересовать новости: