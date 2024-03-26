Продолжаются поисково-спасательные работы.

Капитаном контейнеровоза, который разрушил мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд, США), можеть быть украинец.

Об этом сообщается в карточке судна Dali на портале Balticshipping. Указывается, что судно шло под флагом Сингапура. Губернатор Мэриленда Уэс Мур сообщил, что продолжаются поисково-спасетельные работы, шесть человек считаются пропавшими без вести, пишет CNN.

Известно, что в момент удара на нем находилась бригада строителей. Во время поисков тело одного человека нашли в воде, сообщил член городского совета Балтимора Филисия Портер. В Морском и портовом управлении Сингапура говорят, что контейнеровоз перед ударом бросил якорь в рамках аварийной процедуры. Это заявление еще проверяют.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что прибудет в Балтимор. По его словам, федеральное правительство должно взять на себя все расходы по восстановлению обрушившегося моста, а не ждать, пока это сделает владелец Dali.

"Я поручил своей команде перевернуть небо и землю, чтобы вновь открыть порт и восстановить мост как можно скорее", - сказал он, отметив, что нет никаких признаков того, что обрушение моста было результатом преднамеренного действия.

Broadcastify опубликовал запись, на которой можно услышать, как власти пытались остановить движение прямо перед столкновением. Мост обрушился примерно через 90 секунд.

"Мне нужен один из вас, ребята, на южной стороне, один из вас, ребята, на северной стороне, задержите все движение на Ключевом мосту. Приближается корабль, который только что потерял управление, поэтому, пока мы не возьмем его под контроль, мы должны остановить все движение", - сказал человек.

Падение моста в США: что известно

Днем 26 марта стало известно, что в Балтиморе судно врезалось в опору 2,5-километрового моста Фрэнсиса Скотта Ки, что привело к масштабному разрешению.

СМИ писали, что спасательные команды пытались вытащить из воды семь человек, которые находились на мосту, когда он рухнул в реку, двоихнашли живыми.

В прошлом году Балтимор обработал 52,3 миллиона тонн иностранных грузов на сумму около 80,8 миллиарда долларов, заняв девятое место в Штатах по показателям и рекордам для порта, пишет The Hill.

Порт был вторым по загруженности по экспорту угля в прошлом году: его сухогрузные терминалы экспортировали 22 миллиона тонн угля и небольшое количество других металлов и минералов.

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