Они хотят напомнить миру, что Путин обвиняется в депортации детей из Украины.

Европейские страны могут принять на каникулы украинских детей, пострадавших от войны.

Как пишет The Times, общеевропейскую кампанию по организации летних каникул для украинских детей возглавляет Испания. Это не только гуманитарный жест, но и способ напомнить миру, что президент России Путин и омбудсмен Мария Львова-Белова находятся в розыске Международного уголовного суда за массовую депортацию несовершеннолетних.

Первый вице-премьер-министр Испании Надежда Кальвиньо поддержала планы принимать украинских детей на отдых. "Я считаю, что это отличная идея. Тем более, что мы уже имеем определенный опыт перевозки украинских детей из Чернобыльской зоны в испанские семьи", - сказала она журналистам.

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Как известно, после взрыва на Чернобыльской АЭС Испания принимала на каникулы детей, пострадавших от этой трагедии. Они могли отдохнуть и подлечиться в испанских семьях.

Похищение детей из Украины

Как известно, Россия с начала полномасштабной войны незаконно вывозит с оккупированных территорий Украины несовершеннолетних.

В РФ детей отдают в приемные семьи, а также размещают в специальных центрах, где пытаются "перевоспитать".

Российские власти не скрывают это, а Путин даже публично говорил что у них растет количество обращений по поводу усыновления детей из Украины. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова незаконно усыновила украинского подростка из оккупированного Мариуполя.

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на их арест. В России заявили, что не имеют перед этим судом обязательств, однако прокурор МУС Карим Хан уверяет, что Путин предстанет перед судом.

Сейчас Украине удалось вернуть домой 360 похищенных детей. Уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила, что Россия не сотрудничает с украинскими властями в этом вопросе.

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