Столтенберг призвал Пекин ходатайствовать перед Москвой о прекращении войны в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай "извлекает уроки из военных неудач Москвы" и реакции международного сообщества на продолжающуюся войну в Украине.

Пекин "наблюдает за ценой, которую Россия платит или получает за свою агрессию" в Украине, сказал Йенс Столтенберг, пишет Newsweek.

Ядерный альянс "не рассматривает Китай как противника", сказал Столтенберг, но призвал Пекин ходатайствовать перед Москвой о прекращении войны в Украине, а не "наращивать экономическое, дипломатическое и военное сотрудничество с Россией".

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Очевидно, ссылаясь на обещание Китая поставить Тайвань под центральный контроль, Столтенберг сказал: "Все более жесткое поведение китайского правительства за границей и репрессивная политика дома бросают вызов безопасности, ценностям и интересам НАТО".

Война на Украине привлекла внимание международного сообщества к попыткам Пекина вернуть Тайбэй под свой контроль, и Китай провел крупномасштабные военные учения вокруг острова.

"Пекин угрожает своим соседям и запугивает другие страны", - добавил Столтенберг.

Позиция Китая - последние новости

6 июля 2023 года лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных углубить планирование войны и боевых действий, чтобы повысить шансы на победу в реальных боях. Такое заявление он сделал во время поездки в командование Восточного театра действий.

Президент США Джо Байден предостерег председателя КНР Си Цзиньпина от излишней поддержки России после встречи последнего с лидером РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года.

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