В Чехии столкнулись два поезда – много пострадавших

После удара пассажирский поезд, в котором находилось от 100 до 120 человек, сошел с рельсов.

В Чехии во вторник вечером, 15 июля, столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего один человек погиб, более трех десятков получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne.

Авария произошла около 21:30 недалеко от города Чески Брод под Прагой. По словам пожарных, пассажирский поезд CityElefant врезался в грузовой почтовый поезд, который стоял на пути. После удара пассажирский поезд, в котором находилось от 100 до 120 человек, сошел с рельсов.

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Два тяжело раненых пациента были доставлены вертолетами в больницы. Водитель пассажирского поезда погиб. По данным спасателей, четыре человека получили серьезные ранения, 31 пассажир – легкие ранения. Среди раненых восемь несовершеннолетних. В то же время железнодорожная инспекция говорит о 23 пострадавших.

По предварительным данным, водитель пассажирского поезда пропустил сигнал остановки.

Как сообщал УНИАН, в Чехии возле населенного пункта Пернинк в Карловарском крае 7 июля произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов.

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