Из девяти попавших под санкции бизнес-джетов только два самолета "Меридиана" продолжают выполнять рейсы по России, а также в Турцию и Азербайджан.

Министерство торговли США включило в санкционный список самолеты российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками.

Как пишут "Известия", в черный список угодили три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450 и один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан", два Gulfstream - G550 и G650 "Северо-Запада", один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia, а также один Airbus A319 компании RusJet,.

Из девяти попавших под санкции бизнес-джетов только два самолета "Меридиана" продолжают выполнять рейсы по России, а также в Турцию (Стамбул, Даламан и Бодрум) и Азербайджан (Баку). Еще один Gulfstream не летал с сентября прошлого года, а другой - с июня 2023-го. Самолеты других операторов прекратили полеты в конце июля - начале августа.

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Также бюро промышленности и безопасности Минторга США добавило в перечень новые самолеты российских магистральных авиакомпаний. Список пополнился 117 единицами, которые эксплуатируют "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines, Norwind, Nordstar, "Уральские авиалинии", Utair, "Ямал", Smartavia и др.

Влияние санкций на российскую авиацию

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" пытается продать свою арестованную из-за санкций долю в совместной с итальянской Leonardo компании SuperJet International (SJI). Покупателем может стать инвестиционная компания MarkAB Capital из Объединенных Арабских Эмиратов, что позволит начать сборку российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в ОАЭ. Сейчас SJI необходимо получить европейский сертификат на самолет, который принадлежит компании "Яковлев" (бывший "Иркут").

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