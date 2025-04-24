Новый пакет содержит 150 торговых ограничений против РФ.

Великобритания ввела новые санкции против РФ. На этот раз правительство страны запретило экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые, как отметили в стране, используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине. Об этом сообщает Politico.

В целом новый пакет содержит 150 торговых санкций против РФ. Кроме того, Великобритания закрыла доступ и к другим технологиям, среди которых программное обеспечение для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин.

"Сегодня мы используем все наши возможности, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной российской эксплуатации", - отметил министр по делам санкций Великобритании Стивен Доти.

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В Politico объяснили, что такой пакет санкций преимущественно направлен на прекращение доступа к инновационному программному обеспечению и технологиям к российскому оборонному и энергетическому секторам вместе с контроллерами видеоигр, которые российские оккупанты используют для БпЛА на войне в Украине.

Также такие ограничения были направлены на передачу технологий, используемых в производстве товаров, относящихся к "Общим высокоприоритетным товарам". К ним относятся электронные изделия, такие как усилители и схемы. Правительство Британии называет эти товары "критически важными" для российских военных разработок.

Кроме того, новый пакет санкций запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов, чтобы ограничить военные и промышленные возможности РФ.

"Перекрытие энергетических доходов России истощит военную копилку Путина - именно поэтому мы прекращаем продажу сложного программного обеспечения, которое используется для получения прибыли от новых запасов нефти и газа, предотвращая использование британского опыта для подпитки российской военной машины. Мы также полностью запрещаем поставки в Россию контроллеров для видеоигр, чтобы предотвратить их использование для пилотирования беспилотников на фронте, то есть игровых приставок", - объяснил Доти.

Последствия санкций для РФ

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил, как санкции повлияли на российскую военную авиацию. По его словам, из-за того, что России не хватает западных компонентов, объемы производства военных самолетов в РФ уменьшаются ежегодно.

"Конечно, санкции, которые сегодня действуют против РФ, существенно ограничивают возможности страны-агрессора как по выпуску новых самолетов, так и по их ремонту и поддержке эксплуатации", - отметил он.

Также в ГУР сообщали, что в российском оружии впервые обнаружили компонент индийского производства. Разведчики говорят, что это свидетельствует о том, что РФ пытается уменьшить зависимость от компонентов стран, которые ввели ограничения против нее.

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