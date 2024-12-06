У них украли много ценных вещей.

Известную британскую альтернативную рок-группу Sports Team ограбили под дулом пистолета. Это произошло во время их концертного тура в США.

Известно, что преступники напали на гастрольный автобус группы. Видео с места происшествия позже поделились музыканты в своем Instagram и рассказали больше подробностей.

"Только что ограбили под дулом пистолета через 10 минут после начала тура по США. Остановились попить кофе. Прибегает мужчина и говорит, что какие-то ребята разбивают фургон. Я выбежал, чтобы остановить их, и увидел ребят в масках, которые обыскивали фургон. Начал кричать, а они вытащили пистолет. Полиция ответила: "Напишите заявление онлайн. Это все так дико", - сообщил участник коллектива.

Мужчина также добавил, что они потеряли много вещей. В частности, камеры, ноутбуки, наушники и даже паспорта.

Однако музыканты все равно отправились на концерт и спели перед поклонниками.

"Потеряли много личных вещей, но инструменты не забрали, поэтому едем в Сакраменто играть сегодня вечером. Они могут забрать наши приставки Nintendo, но они никогда не смогут забрать нашу способность играть рок-песни об автострадах".

Что известно о группе Sports Team

Группа Sports Team была создана в 2016 году в Лондоне. В состав входят: Алекс Райс, Роб Неггс, Генри Янг, Оли Дьюдни, Эл Гринвуд и Бен Мак.

В 2018 году вышел их первый мини-альбом под названием "Winter Nets". А через два года был выпущен главный сингл группы "Here's The Thing" и новый альбом. Кстати, именно он получил четыре из пяти звезд от NME и был номинирован на премию Mercury в 2020 году.

Напомним, ранее стало известно, что певица Оля Полякова стала жертвой кражи.

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