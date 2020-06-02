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В США внедорожник влетел в группу полицейских (видео)

10:27, 02 июня 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает New York Post.

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Как сообщается, в результате инцидента пострадали двое копов. Пострадавших офицеров доставили в медицинский центр округа Эри. Власти заявили, что их состояние стабильно.

Глава округа Марк Полонкарц сообщил, что водитель и пассажиры внедорожника задержаны и находятся под стражей.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией города. Один из них придавил его шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается. В конце концов он потерял сознание, а впоследствии умер.

Четырех полицейских уже уволили. Главному подозреваемому предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Относительно других еще продолжаются следственные действия.

Очевидцы засняли задержание на видео, которое разлетелось по стране и вызвало волну негодования. Массовые протесты охватили десятки штатов, они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

Против митингующих применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Кое-где демонстранты поджигают машины, грабят магазины и офисы. Известно о пострадавших с обеих сторон.

Во многих штатах ввели комендантский час. Для урегулирования ситуации на улицу вывели Нацгвардию.

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