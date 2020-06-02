В США внедорожник влетел в группу полицейских (видео)
В Буффало во время демонстрации автомобиль протаранил группу полицейских.
Об этом сообщает New York Post.
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Как сообщается, в результате инцидента пострадали двое копов. Пострадавших офицеров доставили в медицинский центр округа Эри. Власти заявили, что их состояние стабильно.
Глава округа Марк Полонкарц сообщил, что водитель и пассажиры внедорожника задержаны и находятся под стражей.
BREAKING: A trooper and an officer were hit by a car that blew through a line of officers at the protest on Bailey Avenue according to PBA President John Evans. They were taken to ECMC. Stay with @SPECNewsBuffalo for updates. #Buffalopic.twitter.com/odQygo09lH— Stephen Marth (@StephenMarth) June 2, 2020
Как сообщал УНИАН, 25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией города. Один из них придавил его шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается. В конце концов он потерял сознание, а впоследствии умер.
Четырех полицейских уже уволили. Главному подозреваемому предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Относительно других еще продолжаются следственные действия.
Очевидцы засняли задержание на видео, которое разлетелось по стране и вызвало волну негодования. Массовые протесты охватили десятки штатов, они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
Против митингующих применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Кое-где демонстранты поджигают машины, грабят магазины и офисы. Известно о пострадавших с обеих сторон.
Во многих штатах ввели комендантский час. Для урегулирования ситуации на улицу вывели Нацгвардию.
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