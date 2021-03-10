В частности, речь идет о санкциях и других юридических действиях против олигархов и иностранных компаний.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин уверяет, что США продолжат поддерживать Украину с целью сдерживания субъектов "злонамеренного внешнего воздействия".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на мероприятии фонда Арсения Яценюка "Открой Украину", посвященному презентации Киевским форумом по безопасности документа "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной".

"Президент Зеленский недавно принял конкретные меры против олигархов и агентов злонамеренного внешнего воздействия в Украине, включая санкции против китайской компании, которая пытается получить контроль над компанией с технологией двойного назначения, а также санкции против связанных с Россией олигархов", - заявила Квин.

Она также добавила, что "в Украине еще выдвинули обвинения против лиц, причастных к коррупции в финансовом секторе".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по сдерживанию злонамеренных субъектов, включая санкции и юридические действия, когда это уместно", - отметила Квин.

Санкции СНБО против Медведчука

29 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в отношении китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей, компании «Мотор Сич».

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены. Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

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Автор: Виталий Саенко