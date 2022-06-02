США продадут Украине четыре беспилотника "MQ-1C Gray Eagle", которые могут быть вооружены ракетами Hellfire.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех проинформированных собеседников.
В настоящее время Украина использует несколько типов меньших БПЛА меньшей дальности действия.
MQ-1C — это гораздо более крупный дрон с максимальным взлетным весом, примерно в три раза превышающий Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности полета и выносливости.
Gray Eagle может автономно летать более 30 часов в зависимости от задач и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей.
Этот БПЛА - армейская версия более известного беспилотника Predator, который также может нести до восьми мощных ракет Hellfire.
Но, согласно отчету, продажа беспилотников, произведенных General Atomics, все еще может быть заблокирована Конгрессом, а также существует риск изменения политики в последнюю минуту, что может сорвать план.
Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил сегодня, 1 июня, о новый пакет вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.
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