Вашингтон еще надеется, что дипломатия предотвратит необходимость таких действий.

Соединенные Штаты Америки предварительно обсудили санкции против некоторых китайских банков, поскольку Вашингтон ищет способы ограничить поддержку России Пекином. Однако пока США не имеют плана внедрения таких мер, сообщил американский чиновник Reuters.

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, рассказал агентству, что в ближайшей перспективе нет плана введения санкций против банков Китая. По его словам, чиновники надеются, что дипломатия предотвратит необходимость таких действий. Так, государственный секретарь Энтони Блинкен должен посетить Китай на этой неделе.

Отмечается, что США накладывали санкции на небольшие китайские банки, такие как Bank of Kunlun, из-за различных проблем, включая работу с иранскими учреждениями. Но пока Вашингтон не желал вводить санкции против крупных банков Китая. Аналитики давно считали это "ядерным вариантом – из-за огромных волновых последствий для мировой экономики и американо-китайских отношений.

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Усиление санкций США

The Wall Street Journal 23 апреля писала, что США готовят проект санкций, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. США рассчитывают, что угроза потери китайскими банками доступа к доллару и риск ухудшения торговых связей с Европой убедят Пекин не поддерживать военную машину РФ. Нацеленность санкций на банки является вариантом эскалации на случай, если дипломатические меры не смогут убедить Пекин ограничить экспорт.

Усиление санкций рассматривают как применение одного из самых мощных инструментов финансового принуждения поставить крест на быстрорастущей торговле между Пекином и Москвой, которая позволила Кремлю восстановить армию.

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