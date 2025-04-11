Военное руководство страны не уточнило причину отстранениея, но заявило, что не потерпит никаких действий, противоречащих планам Трампа.

Американские военные отстранили командующего своей базы Питуффик в Гренландии, добавив, что не потерпят никаких действий, которые противоречат плану президента США Дональда Трампа по захвату острова.

Решение об отстранении полковника Сюзанны Майерс объявлено в заявлении Космических сил США, которое было опубликовано в соцсетях Шоном Парнеллом, главным пресс-секретарем Пентагона.

В сообщении Парнелла была ссылка на статью Military.com, независимой новостной организации, в которой говорилось, что полковник Майерс отправила электронное письмо персоналу базы, дистанцируясь от визита вице-президента Дж. Д. Вэнса, который состоялся 28 марта в рамках усилий Трампа по захвату Гренландии, острова, который является полуавтономной частью Дании.

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Издание указало, что Мейерс отправила письмо персоналу базы Питуффик, заявив, что опасения администрации Трампа, выраженные Вэнсом, не отражают взглядов руководства базы.

"От командиров ожидается соблюдение самых высоких стандартов поведения, особенно в том, что касается сохранения беспартийности при исполнении своих обязанностей", - говорится в заявлении Космических сил. Там же указано, что письмо Мейерс подлинное.

Визит Вэнса в Гренландию

Во время визита в Гренландию Вэнс выступил перед персоналом базы Питуффик и раскритиковал Данию, обвинив в том, что она не тратит достаточно денег на обеспечение безопасности.

Напомним, что впервые Трамп началь посягать на Гренландию еще во времена своего первого прихода в Белый дом. В частности, в августе 2019 года он заявил, что США могут приобрести остров из-за его стратегической важности для безопасности и экономики.

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