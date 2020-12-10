Россия запустила в космос спутник, который совершал маневры рядом с американским правительственным спутником.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия прибегла к провокационным действиям, которые создавали угрожающую ситуацию в космическом пространстве.

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Как сообщает «Український тиждень", такое заявление чиновник сделал во время заседания Национального космического совета США.

Как сообщил Рэтклифф в этом году Россия запустила в космос спутник, который совершал маневры рядом с американским правительственным спутником.

"Мы считаем, что такое поведение является угрожающим. Особенно учитывая то, что ранее Россия запустила похожий спутник, который обладает свойствами космического оружия", - отметил Рэтклифф.

Глава Нацразведки США подчеркнул, что такое поведение "не демонстрирует ответственность" страны.

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Автор: Дмитрий Захаров