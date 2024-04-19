За некоторое время до нанесения ударов Тель-Авив предупредил об этом Вашингтон.

США не поддержали ракетный удар Израиля по территории Ирана, осуществленный в пятницу, 19 апреля, в ответ на широкомасштабную воздушную атаку Тегерана в минувшие выходные.

Как сообщает CNN, об этом заявил неназванный высокопоставленный американский чиновник. По его словам, Израиль проинформировал США, что в ближайшие дни даст ответ Ирану.

"Мы не одобрили ответ", - сказал чиновник.

Удары Израиля по Ирану

Как сообщал УНИАН, утром в пятницу по местному времени Израиль нанес ответный удар по Ирану. По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан.

Кстати, в провинции Исфахан расположено несколько иранских ядерных объектов.

Перед этим СМИ сообщали, что Израиль готовит ответный удар по Ирану. По информации Jerusalem Post, армия обороны Израиля решила, как будет наносить ответный удар по Ирану, но еще не определила время.

Зато Telegraph ранее сообщал о том, что в случае политической готовности, Тегеран сможет произвести достаточно оружейного урана для взрывного устройства менее чем за неделю

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