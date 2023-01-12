Госсекретарь США подчеркнул, что когда нации держатся вместе, они становятся крепче.

Поддержка Украины и противодействие российской агрессии стали одними из основных тем заседания Консультативного комитета США – Япония по вопросам безопасности 11 января 2023 года. Вашингтон и Токио согласились на необходимости "продолжать решительную поддержку Украине".

"Мы стоим вместе с Украиной против войны президента Путина, что угрожает принципам, которые лежат в основе международного порядка, основанного на правилах, в том числе с тем, что все нации должны иметь возможность определять собственный путь, а также иметь право на суверенитет, независимость и территориальную целостность", – цитирует слова Блинкена "Укринформ".

Госсекретарь США подчеркнул, что когда нации держатся вместе, они становятся крепче.

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В то же время министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши отметил, что российская агрессия против Украины "расшатывает основы международного порядка".

Он добавил, что во время встречи в Вашингтоне Япония и США заняли общую позицию, что РФ прибегает к "неразумной ядерной риторике и атакам на гражданскую инфраструктуру". Кроме того, Хаяши отметил, что Вашингтон и Токио согласны в необходимости "продолжать решительную поддержку Украине".

Война в Украине: поддержка мира

Во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине танков Leopard. Роту танков передадут в рамках международной коалиции.

На Даунинг-стрит впервые подтвердили, что британское правительство планирует передать Украине боевые танки Challenger 2 для защиты от российского вторжения. Представитель правительства объявил, что премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы продвинуться "дальше и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая передачу танков".

Кроме того, Канада закупит в США системы ПВО NASAMS и передаст их Украине. Министр обороны Канады Анита Ананд отметила это будет первая система ПВО, передана Канадой для нужд украинской армии.

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