Сенаторы-республиканцы хотели бы, чтобы такую же позицию занимал Трамп, когда был еще президентом.

Члены Республиканской партии в Конгрессе четыре года тихо ворчали из-за того, что пассивная риторика Дональда Трампа в отношении России не соответствовала жесткости действий его администрации против Кремля.

Теперь более агрессивная публичная позиция президента Джо Байдена в отношении Владимира Путина принесла республиканцам одновременно облегчение и печаль, - пишет Politico. Они хотели бы, чтобы так вел себя во времена своего президентства Трамп.

"Очевидно, что Путин - зловещая сила в мире. Он ужасный лидер. Он ведет себя агрессивно. И я рад, что мы сопротивляемся", - сказал изданию сенатор Рой Блант, который входит в руководство Республиканской партии и Комитета Сената по вопросам разведки.

Читайте такжеAssociated Press: Первый разговор Байдена с Путиным предвещает перемены в отношениях между США и РоссиейБайден и в самом деле заговорил совершенно другим тоном. Согласно сообщениям Белого дома, новый американский президент жестко разговаривал с Путиным во время их первого телефонного разговора. Он указал на злокачественную деятельность России включительно с выплатами вознаграждений за убийство американских солдат на Ближнем Востоке, отравлением оппозиционера Алексея Навального и организации массивной кибератаки против правительства США и частных компаний.

"Президент Байден четко дал понять, что США будут действовать жестко, защищая наши национальные интересы в ответ на поведение России, которое вредит нам и нашим союзникам", - говорится в сообщении Белого дома.

Изменению позиции обрадовались и с другой стороны Пенсильванского авеню, где конгрессменов поглотили скандалы и расследования отношений Трампа с Москвой.

"Возможно, подход Байдена послужит нам лучше. Увидим. Точно можно сказать, что президентская риторика в первую неделю или две отличается. Будет ли это означать поясвление других отношений или результатов? Мы еще узнаем", - сказал сенатор-республиканец Кевин Крамер.

Во время предвыборной кампании Байден критиковал Трампа как апологета Путина. Также предыдущий президент США часто имел дело с критикой со стороны своей же партии. Особенно когда он начал оспаривать данные американской разведки о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Зато Трамп сказал, что верит Путину.

Читайте также"Есть серьезные разногласия": в Кремле прокомментировали разговор Путина и Байдена по УкраинеРеспубликанцы похвалили Байдена за его последовательность. Но при этом они отмечают, что новая администрация должна сохранить жесткую политику против России, которую продвигала команда Трампа включительно с выдворением российских дипломатов. К сожалению для многих республиканцев, эти действия администрации часто подрывались благосклонным отношением самого Трампа к Путину включительно с его постоянными попытками умалить значение вмешательства Кремля в выборы в 2016-м.Читайте такжеБайден провел телефонный разговор с генсеком НАТО

"Весь шум вокруг Путина и Трампа касался того, что Трамп не хотел сказать публично. Но с точки зрения государственной политики, еще не было администрации, которая бы сделала более жесткие шаги против России", - сказал сенатор Марко Рубио.

Издание замечает, что Байдену еще предстоит пройти долгий путь, прежде он обретет доверие Республиканской партии в поле внешнеполитических целей. Хоть политическим оппонентам нравится его более агрессивная позиция, они встревожены Байдена желанием добиться продления на 5 лет Договора о сокращении стратегического наступательного вооружения, которое Вашингтон подписал с Москвой в 2010 году.

"Я убежден, что Путин перевернет новую страницу после этого разговора. Путин очень обрадуется расширению этого договора. Это огромный подарок для него", - сказал сенатор-республиканец Джон Корнин.

Разговор Джо Байдена с Путиным

Во время первого телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден поднял вопрос, в частности о российской хакерской атаки на инфраструктуру компании SolarWinds, относительно вмешательства в выборы в США в 2020 году, а также отравления критика Кремля Навального. Также Байден подчеркнул, что США будут твердо отстаивать свои национальные интересы.

Кроме этого, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержку суверенитета Украины.

Также они обсудили готовность стран продлить действие нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START).

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Перевод: Лесь Дымань