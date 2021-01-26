Президент США провел свой первый на должности телефонный разговор с российским лидером.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.

Читайте такжеСенат поддержал кандидатуру Блинкена на пост госсекретаряКак сообщает пресс-служба Белого дома, Байден сегодня провел свой первый со времени вступления в должность телефонный разговор с российским лидером.

"Президент Байден подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины", - отмечается в сообщении.

Также они обсудили готовность стран продлить действие нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START). Они согласились, что соответствующие команды обеих стран должны немедленно начать работу для завершения процесса продления договора на 5 лет, что должно произойти до 5 февраля.

Кроме того, Байден и Путин договорились изучить возможность обсуждения вопросов стратегической стабильности по поводу мер контроля над вооружениями и по новым вопросам в области безопасности.

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Автор: Виталий Саенко