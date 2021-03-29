Пресс-секретарь Белого дома отметила, что подход Байдена к вопросу денуклеаризации Корейского полуострова будет "совсем иным".

Президент США Джо Байден отказался лично встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли глава государства сесть за стол переговоров с главой Северной Кореи, Псаки подчеркнула, что его подход будет «совсем иным», и он не намерен предпринимать такой шаг.

Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал своим главным приоритетом во внешней политике вопрос Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.

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Запуск ракет Северной Кореей: что известно

В четверг, 25 марта, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии. Совет национальной безопасности Сеула выразил "глубокую озабоченность" и заявил, что рассмотрит ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове в координации с США.

В свою очередь премьер-министр Японии Есихидэ Суга осудил запуск ракет Северной Кореей, расценивая этот прецедент как угрозу миру и безопасности "его стране". Также он напомнил, что это резолюциям Организации Объединенных Наций.

26 марта BBC писало, что КНДР запустила тактические ракеты нового типа, и что внутри могут быть тяжелые ядерные боеголовки.

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Автор: Денис Прядко