Президент США Джо Байден отказался лично встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
Отвечая на вопрос журналиста, готов ли глава государства сесть за стол переговоров с главой Северной Кореи, Псаки подчеркнула, что его подход будет «совсем иным», и он не намерен предпринимать такой шаг.
Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал своим главным приоритетом во внешней политике вопрос Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.
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Запуск ракет Северной Кореей: что известно
- В четверг, 25 марта, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии. Совет национальной безопасности Сеула выразил "глубокую озабоченность" и заявил, что рассмотрит ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове в координации с США.
- В свою очередь премьер-министр Японии Есихидэ Суга осудил запуск ракет Северной Кореей, расценивая этот прецедент как угрозу миру и безопасности "его стране". Также он напомнил, что это резолюциям Организации Объединенных Наций.
- 26 марта BBC писало, что КНДР запустила тактические ракеты нового типа, и что внутри могут быть тяжелые ядерные боеголовки.
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