Президент США Джо Байден назвал своим главным приоритетом во внешней политике вопрос Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.
Об этом он заявил во время пресс-конференции 25 марта. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
Читайте такжеВызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет в мореОн осудил последние ракетные пуски КНДР и пообещал соответствующий ответ:
«Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами и будем отвечать. Если они решатся на эскалацию, мы ответим соответствующим образом».
При этом Байден добавил, что открыт и для дипломатии в контактах с Пхеньяном.
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