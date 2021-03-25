Лидер Америки осудил последние ракетные пуски КНДР.

Президент США Джо Байден назвал своим главным приоритетом во внешней политике вопрос Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 25 марта. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Читайте такжеВызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет в мореОн осудил последние ракетные пуски КНДР и пообещал соответствующий ответ:

«Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами и будем отвечать. Если они решатся на эскалацию, мы ответим соответствующим образом».

При этом Байден добавил, что открыт и для дипломатии в контактах с Пхеньяном.

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Автор: Катерина Шварц