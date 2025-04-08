В Вашингтоне загорелись идеей повторить план "обратного Никсона", но не учли, что исторические предпосылки были совсем другими.

В Вашингтоне в последнее время все больше правых политиков призывают к реализации своеобразного "обратного Никсона". Они предлагают уступить в Украине, надеясь таким образом оторвать Россию от Китая и внести раскол в партнерство между Пекином и Москвой.

Как пишут в статье для The Hill аналитик Майкл Мацца и ученый Шей Хатири, эта стратегия ошибочна, ведь основывается на искаженном понимании как исторических событий, так и современной геополитической ситуации.

Что было на самом деле в 1970-х

Вспомним, как происходил поворот США к Китаю во времена Никсона. Вопреки популярному представлению, Соединенные Штаты не сумели "вбить клин" между Пекином и Москвой. Их противостояние возникло значительно раньше и без американского вмешательства. Как заметил обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус:

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"Китай имел основания бояться власти России - и искать противовес у США".

После смерти Сталина Никита Хрущев в 1956 году выступил с критикой сталинизма, чем глубоко возмутил Мао Цзэдуна. Тот считал это отступлением от настоящего марксизма-ленинизма и попытался утвердить лидерство Китая в мировом коммунистическом движении. Его "Большой скачок вперед" 1958 года частично был ответом на советскую критику. В 1963 году китайцы опубликовали памфлет под названием "О фальшивом коммунизме Хрущева и его исторических уроках для мира", чем окончательно закрепили идеологическую пропасть.

Этот конфликт имел реальные последствия: в 1960 году СССР отозвал своих советников из Китая, включая тех, кто работал над китайской ядерной программой. Когда Китай обратился за сотрудничеством к США, чтобы сохранить равновесие в ядерном балансе, это вызвало возмущение в Москве. К концу 1960-х напряжение дошло до того, что СССР даже предполагал, что может нанести превентивный удар по китайским ядерным объектам - на фоне пограничной войны 1969 года.

Когда-то в 1920-х годах советские агенты помогали в организации Коммунистической партии Китая, а уже через несколько десятилетий советские и китайские войска обстреливали друг друга. При этом США были скорее наблюдателями, чем архитекторами конфликта. Когда Генри Киссинджер и Ричард Никсон отправились в Пекин в 1971-1972 годах, они не создавали новый союз - они просто использовали тот разрыв, который уже существовал.

А что сегодня?

Нынешний союз России и Китая основывается не на общей идеологии, как во времена Холодной войны, а на ее отсутствии. Как отмечает аналитик Аарон Фридберг, сегодня эти две страны объединяет "антиидеология" - отрицание либерального миропорядка, за который выступают США.

И Пекин, и Москва хорошо выучили уроки прошлого. Они прекрасно понимают, что китайско-советский раскол стал одной из причин победы США в Холодной войне, и не намерены допустить повторения этого сценария.

Напротив, последние события лишь подтверждают прочность их связей. Китай, по сообщениям, попросил Россию отложить вторжение в Украину до завершения Олимпийских игр в Пекине - и Путин согласился. А уже перед самой войной оба лидера подписали меморандум, в котором говорилось:

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запрещенных" сфер сотрудничества, укрепление двустороннего стратегического сотрудничества не направлено против третьих стран и не зависит от изменения международной среды и обстоятельственных изменений в третьих странах".

На протяжении всей войны Китай оказывал России поддержку: дипломатическую, экономическую и даже военную.

Союз против общего врага

Сегодня Пекин и Москва объединены не только общим противником - США, но и многочисленными сферами сотрудничества: от космоса и искусственного интеллекта до наращивания ядерного потенциала. Обе страны активно развивают свои арсеналы, в то время как США сохраняют статус-кво.

Даже давний пограничный конфликт - одна из главных причин напряжения в прошлом - давно улажен. После прихода к власти Путин решил этот вопрос, что завершилось подписанием соглашения в 2008 году. Хотя некоторые до сих пор утверждают, что Москва должна остерегаться китайских претензий на Дальний Восток, фактически Путин этого не боится - и Си Цзиньпин не дает ему оснований для беспокойства.

Авторы подводят итоги:

"Отношения между Россией и Китаем сегодня отнюдь не напоминают отношения 1960-1970-х годов. Было бы серьезной ошибкой для США попробовать подход, подобный тому, что продиктован фактами 1971 года. Такая политика обречена на провал".

Китай и РФ

Китай и Россия объявили о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до того, как Путин напал на Украину в феврале 2022 года.

В начале этого года стало известно, что торговля Китая с РФ по итогам 2024 года достигла рекордного уровня. Объем импорта и экспорта эквивалентен 232 миллиардам евро.

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