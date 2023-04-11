Ухудшение отношений между Венгрией и США становится все более явным

США, вероятно, собираются ввести санкции против влиятельных лиц в Венгрии на фоне обострения отношений из-за нежелания страны помочь Украине в борьбе с российской агрессией, пишет вегнерское издание 444.hu со ссылкой на дипломатические источники.

Таким образом, как предполагается, США хотят наказать венгерское правительство – как уже бывало в 2014 году, когда шести гражданам Венгрии запретили въезд в США из-за обвинений в коррупции.

На среду, 12 апреля, посол США в Венгрии Дэвид Прессман созвал пресс-конференцию, на которой может прозвучать объявление о санкциях. Официально посольство не сообщает тему брифинга.

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Ухудшение отношений между Венгрией и США становится все более явным. В ежегодной речи в феврале премьер-министр Виктор Орбан подтрунивал над послом Прессманом и его фамилией. Кроме того, он заявлял, что надеется, что следующего посла не будет звать Пуччини, обвиняя США в возможной подготовке переговора в его правительстве. С тех пор он неоднократно повторял, что США стремятся оказать давление на Венгрию "в войне против России".

При этом Прессман и сотрудники посольства неоднократно указывали, что воспринимают замечания в адрес посла в СМИ как нападки на США, санкционированные венгерским правительством.

Посол в ответ жаловался на роспропаганду в правительственной прессе и высмеивал заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто о якобы невмешательстве Будапешта во внутренние дела других стран.

Последние заявление Венгрии о войне в Украине

Накануне глава МИД Венгрии Сийярто отличился неоднозначным заявлением о том, что его страна настаивает на прекращении огня и начале мирных переговоров по Украине, но это не значит, что Будапешт согласен "подарить" РФ оккупированные ею территории.

А лидер парламентской фракции правящей партии "Фидес" Мате Кошич заявил, что миру грозит ядерная война из-за того, что европейские страны помогают Украине в войне.

Также в этом месяце власти Венгрии устроили истерику из-за визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в штаб-квартиру НАТО.

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