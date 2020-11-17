Британский консул прославился в Китае после того, как спас из воды студентку. Произошло все в городе Чунцин.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
61-летний генконсул Британии как раз был на прогулке по берегу реки, когда увидел, что китаянка поскользнулась на камне и упала в воду.
24-летняя девушка начала тонуть, ее сносило течением - и консул, не теряя времени, пришел на помощь. С берега им бросили спасательный круг и вытащили их на берег.
Девушка и ее родные поблагодарили консула и пригласили его в гости.
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